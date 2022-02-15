Глава Ингушетии поручил систематизировать работу по учету и использованию земельного фонда

«Земельные участки, находящиеся под объектами здравоохранения и образования тоже должны быть проверены на предмет их регистрации и правообладателей», — уточнил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

По его словам, в ходе строительства государственных объектов нередко возникают ситуации, когда неожиданно объявляются «собственники» земельного участка и начинают требовать возврата, либо выкупа за него.

Руководитель субъекта дал указание проследить за тем, чтобы все операции по земельным участкам оформлялись только через Минимущество.

«Информация по всем сделкам с муниципальными, республиканскими и даже с бесхозяйными земельными участками должна проходить через Минимущества», — подчеркнул Калиматов.

Он заявил, что все уголовные дела, связанные с незаконным распределением земельных участков, будут, при необходимости, проведены через судебные инстанции всех уровней, пока виновные не понесут наказание.

Глава также обратил внимание на необходимость упорядочить вопрос земельных отношений и на территориях, где расположены республиканские и муниципальные рынки.

Он поручил Минимущества проверить всех владельцев рынков на предмет законности оформления и владения земельными участками на основании договоров безвозмездной аренды.

В ходе совещания, руководитель субъекта затронул тему цифровизации. Калиматов отметил, что после перехода на цифровой формат государственного управления, многие регионы шагнули далеко вперед. По его мнению, это экономит время, сокращает сроки исполнения и повышает эффективность деятельности госорганов.

Исполняющему обязанности министра промышленности и цифрового развития Бадме Дорджиеву поручено взять на контроль перевод похозяйственных книг на электронные носители.