Глава Ингушетии поручил создать оперативный штаб в новогодние выходные

«Поручил в новогодние праздники организовать работу оперативного штаба. В его состав войдут представители ресурсоснабжающих организаций и Минэнерго. Они должны будут оперативно предотвращать чрезвычайные ситуации, обеспечивать контроль за прохождением отопительного сезона и не менее экстренно реагировать на обращения граждан», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, принятые меры позволят обеспечить стабильность и безопасность во время праздничного периода, что важно и для спокойствия жителей, особенно в условиях повышенной нагрузки.

«Также поручил принять все необходимые меры для обеспечения правопорядка в местах массового скопления людей и провести необходимый комплекс предупредительно-профилактических мероприятий. Тщательная подготовка сейчас позволит свести возникновение проблемных ситуаций к минимуму потом. Если же у вас возникнут трудности, связанные с перебоями работы коммунальной системы в этот период, вы можете в любое время обратиться по телефону горячей линии Службы 112, в диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, а также в оперативный штаб по следующим номерам телефонов: 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44. Безопасность и комфорт жителей Ингушетии — наш главный приоритет», — добавил Глава региона.