Глава Ингушетии посетил ряд избирательных участков в городах и сельских поселениях региона
Во второй день выборов депутатов Госдумы и Народного собрания республики Глава Ингушетии посетил 12 избирательных участков в городах Назрани и Магасе, а также в сельских поселениях Назрановского района — Сурхахи, Али-Юрт, Экажево, Кантышево и Долаково.
В первую очередь, руководитель субъекта обращал внимание на соблюдении мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.
«Сегодня я смотрю на посещаемость и условия, которые созданы для избирателей и членов комиссий: все ли обеспечены масками, антисептиками, средствами защиты и всем необходимым на участках. Тысячи людей приходят проголосовать, нужно их оберегать», — отметил он.
Калиматов не сомневается, что жители Ингушетии примут активное участие в выборах. «То, что люди будут голосовать, я в этом убежден. Потому что голос каждого важен для нашей республики. Детские сады, школы, больницы, все то, что необходимо для развития нашего региона, зависит от количества и качества выборов», — считает Глава.
Осмотрев состояние зданий образовательных учреждений, где открыты избирательные участки, и пообщавшись с директорами школ, он выслушал их просьбы и предложения.
Калиматов отметил, что в республике уже решена проблема трехсменного обучения. Власти Ингушетии стараются и будут делать все возможное для того, чтобы все школы региона перешли на одну смену.
Кроме того, он подчеркнул важное достижение в области образования — обеспечение бесплатным горячим питанием детей начальных классов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Напомним, по данным республиканского избиркома, по состоянию на 15 часов второго дня выборов, в Ингушетии проголосовало 72717 человек или 31,17% от общего числа избирателей.