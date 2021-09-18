Глава Ингушетии посетил ряд избирательных участков в городах и сельских поселениях региона

В первую очередь, руководитель субъекта обращал внимание на соблюдении мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.

«Сегодня я смотрю на посещаемость и условия, которые созданы для избирателей и членов комиссий: все ли обеспечены масками, антисептиками, средствами защиты и всем необходимым на участках. Тысячи людей приходят проголосовать, нужно их оберегать», — отметил он.

Калиматов не сомневается, что жители Ингушетии примут активное участие в выборах. «То, что люди будут голосовать, я в этом убежден. Потому что голос каждого важен для нашей республики. Детские сады, школы, больницы, все то, что необходимо для развития нашего региона, зависит от количества и качества выборов», — считает Глава.

Осмотрев состояние зданий образовательных учреждений, где открыты избирательные участки, и пообщавшись с директорами школ, он выслушал их просьбы и предложения.

Калиматов отметил, что в республике уже решена проблема трехсменного обучения. Власти Ингушетии стараются и будут делать все возможное для того, чтобы все школы региона перешли на одну смену.

Кроме того, он подчеркнул важное достижение в области образования — обеспечение бесплатным горячим питанием детей начальных классов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, по данным республиканского избиркома, по состоянию на 15 часов второго дня выборов, в Ингушетии проголосовало 72717 человек или 31,17% от общего числа избирателей.