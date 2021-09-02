Глава Ингушетии посетил школу, которую окончил 45 лет назад

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, в текущем году 142 первоклассника впервые переступили порог школы номер один города Сунжи. Образовательная организация приняла первых учеников еще в 1934 году, сегодня школа, как преемницей старой, функционирует в новом здании, построенном в 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах».

«Думаю, все поймут, почему я пришел в эту школу. Именно она открыла мне дорогу к самому ценному, что приобретается человеком за всю свою жизнь — к образованию. Я с теплотой вспоминаю, как мать собирала нас, шестерых детей, к 1 сентября, как мы каждый день весело добирались сюда с братьями и сестрами несколько километров пешком. Здесь кипела яркая, интересная, насыщенная событиями жизнь, здесь зарождалась и крепла дружба, тяга к знаниям, уважение к опытным и мудрым наставникам, раскрывались таланты, и формировалась любовь к родной земле», — отметил Калиматов в своем выступлении.

Он подчеркнул, что именно образование является условием, обеспечивающим прорыв к успеху всей страны и республики, в частности. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность — все это невозможно без хорошего образования.

«У нас все получится. Объединив усилия органов власти, учителей, студентов и школьников, родительского сообщества, мы сумеем достичь всех поставленных целей», — добавил Глава республики.