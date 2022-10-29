Глава Ингушетии посетил субботнюю сельхозярмарку в Малгобеке

«Глава региона прошелся по рядам торговцев, которые реализовывали продукцию собственного производства. Здесь была представлена продукция местных и, приехавших из других регионов, сельскохозяйственных производителей и крестьянско-фермерских хозяйств по ценам, ниже рыночных на 10-15%», — говорится в сообщении.

Отмечается, были представлены мясо-молочные продукты, фрукты и овощи от местных фермеров, а также корма для домашних животных и птиц.

«Вижу, что много покупателей пришло, значит, интерес к ярмаркам есть. Мы продолжим эту ярмарочную традицию. Это и для производителей хорошо, они, таким образом, могут продвигать свою продукцию и легко находить покупателя. А действующие здесь цены позволяют сэкономить средства. Особенно большим семьям, которые берут товар в больших объемах», — отметил Глава Ингушетии.

За последние несколько лет еженедельные осенние ярмарки в Ингушетии стали традиционными. Они проводятся в каждом районе, в соответствии с графиком, составленным Минсельхозом РИ совместно с муниципалитетами. Проходить они будут до конца ноября каждую субботу.