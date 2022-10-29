Сельское хозяйство

Глава Ингушетии посетил субботнюю сельхозярмарку в Малгобеке

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посетил сельскохозяйственную ярмарку, которая проходила в субботу, 29 октября, в Малгобеке, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Глава региона прошелся по рядам торговцев, которые реализовывали продукцию собственного производства. Здесь была представлена продукция местных и, приехавших из других регионов, сельскохозяйственных производителей и крестьянско-фермерских хозяйств по ценам, ниже рыночных на 10-15%», — говорится в сообщении.

Отмечается, были представлены мясо-молочные продукты, фрукты и овощи от местных фермеров, а также корма для домашних животных и птиц.

«Вижу, что много покупателей пришло, значит, интерес к ярмаркам есть. Мы продолжим эту ярмарочную традицию. Это и для производителей хорошо, они, таким образом, могут продвигать свою продукцию и легко находить покупателя. А действующие здесь цены позволяют сэкономить средства. Особенно большим семьям, которые берут товар в больших объемах», — отметил Глава Ингушетии.

За последние несколько лет еженедельные осенние ярмарки в Ингушетии стали традиционными. Они проводятся в каждом районе, в соответствии с графиком, составленным Минсельхозом РИ совместно с муниципалитетами. Проходить они будут до конца ноября каждую субботу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия третий год подряд в числе наименее коррумпированных регионов России
В Ингушетии появится единый оператор в сфере водо- и теплоснабжения
В управлении национальной гвардии по Ингушетии отметили юбилей вневедомственной охраны
Гибель четырехлетнего ребенка при ДТП расследуют в Ингушетии
СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения трупа местного жителя
Фабрика в Ингушетии обеспечит 20 тыс. участников СВО качественной обувью
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием сотрудника Росреестра
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, посвященная дню освобождения Киева от фашистов
В Ингушетии построят завод по производству локальных очистных сооружений
Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО
Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»

Главное

Яндекс.Метрика

 