Глава Ингушетии поздравил добровольцев республики с Днем волонтера

«Сегодня они заслуженно пребывают в центре внимания. Эти ребята всегда в нужное время в нужном месте. Незаметные, тихо делающие добрые дела всем, кто в них нуждается», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что волонтеры идут на осознанные риски, как в случае с борьбой против Covid-19. Они первые в поиске людей, в очистке территорий от мусора, в организации любых мероприятий и акций.

«И, что очень важно и ценно, эти мобильные, отзывчивые и трудолюбивые ребята делают свою работу не по принуждению, а по доброй воле, по зову сердца. С таким поколением у республики есть будущее. Они являются нашей опорой и надеждой на успешное развитие. Потому что в основе волонтерского движения — неравнодушие, чувство долга и ответственность», — отметил руководитель субъекта.

«Я горжусь этими ребятами и от всей души поздравляю их с Днем волонтера. Пусть никогда не иссякает источник вашей энергии для добрых дел. Успехов вам и признания», — добавил Глава региона.

Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к волонтерам, оказывающим безвозмездную помощь нуждающимся.

Напомним, что в 1985 году Ассамблея ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира праздника — День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным.