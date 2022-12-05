Дата

Глава Ингушетии поздравил добровольцев республики с Днем волонтера

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил добровольцев республики с Днем волонтера.

«Сегодня они заслуженно пребывают в центре внимания. Эти ребята всегда в нужное время в нужном месте. Незаметные, тихо делающие добрые дела всем, кто в них нуждается», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что волонтеры идут на осознанные риски, как в случае с борьбой против Covid-19. Они первые в поиске людей, в очистке территорий от мусора, в организации любых мероприятий и акций.

«И, что очень важно и ценно, эти мобильные, отзывчивые и трудолюбивые ребята делают свою работу не по принуждению, а по доброй воле, по зову сердца. С таким поколением у республики есть будущее. Они являются нашей опорой и надеждой на успешное развитие. Потому что в основе волонтерского движения — неравнодушие, чувство долга и ответственность», — отметил руководитель субъекта.

«Я горжусь этими ребятами и от всей души поздравляю их с Днем волонтера. Пусть никогда не иссякает источник вашей энергии для добрых дел. Успехов вам и признания», — добавил Глава региона.

Международный день добровольцев, отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к волонтерам, оказывающим безвозмездную помощь нуждающимся.

Напомним, что в 1985 году Ассамблея ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира праздника — День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии проводится мониторинг цен
В Малгобекском районе прошло совещание по профилактике полиомиелита
Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненых участников СВО
В музее краеведения Ингушетии пройдет выставка ко Дню героев Отечества
В Ингушетии назначили нового руководителя филиала «Ростелеком»
Спортшкола «Долаково» из Ингушетии заняла второе место на турнире в Ставрополе
В I квартале 2023 года Ингушетия дополнительно получит 19 школьных автобусов и машин скорой помощи
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием осужденных в СИЗО
За несколько лет в Ингушетии высадили около 10 тыс. деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
КДМ Ингушетии провел очередную акцию по профилактике экстремизма

Главное

Яндекс.Метрика

 