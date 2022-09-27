Глава Ингушетии поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

«Именно благодаря вашей заботе, терпению, любви, преданности выбранному делу, маленькие дети открывают для себя мир добрых слов и дел. Они обретают желание помочь другому человеку, стремиться к знаниям и труду, любить родной край», — считает Калиматов.

По его словам, глубоко символично и прекрасно, что самые юные граждане воспитываются не только в семье, но и в детском саду. День за днем воспитатели и работники дошкольных учреждений, с искренним вниманием и теплом учат детей жизни в коллективе, дружбе, первым знаниям, развивают малышей физически и духовно. Это крайне важно для их успешного будущего во взрослой жизни.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, говоря об этой задаче, подчеркнул, что «в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей — в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружён заботой и любовью», — напомнил руководитель субъекта.

Он сообщил, что в текущем году в Ингушетии сдаются 9 детских садов, что позволит снизить до 98% дефицит мест в дошкольном образовании. Эта приоритетная работа будет продолжена, учитывая позитивный фактор высокой рождаемости в Ингушетии. А каждый построенный новый детский сад — это замечательный подарок для жителей республики, повод для светлых эмоций.

«Сегодня благодаря большой и всесторонней поддержке федерального центра в Ингушетии строятся дошкольные учреждения лучшего современного уровня. В каждом таком детском саду предусмотрены все необходимые условия для воспитания и обучения детей, укрепления их здоровья, развитие талантов и способностей. Создана атмосфера, в которой малыши окружены заботой и любовью. За минувшие годы в регионе появились свои, замечательные, высококвалифицированные специалисты сферы дошкольного образования, которые делятся профессиональным опытом с молодыми сотрудниками детских садов», — подчеркнул Глава региона.

«Уважаемые воспитатели и дошкольные работники, вы, наряду с родителями первыми ведете ребенка в окружающий мир, даете первые советы, уроки мудрости и наставления. С вашего труда начинается воспитание настоящих патриотов Ингушетии и России. Важность вашего ответственного труда невозможно переоценить. От всей души поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю большого счастья, мира и достатка, успехов в благородном труде, здоровья и успехов», — добавил Калиматов.

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается ежегодно 27 сентября. Он был официально утвержден приказом Министерства образования и науки России 17 мая 2016 года по распоряжению Правительства страны.

Праздник установлен с целью повышения престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики России в области защиты детства и развития социальных институтов.