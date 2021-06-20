Глава Ингушетии поздравил медработников с профессиональным праздником

По его словам, в медицинских учреждениях республики работают чуткие и отзывчивые люди, которые на своем посту днем и ночью спасают здоровье, а зачастую и жизни людей. И этот праздник — дань глубокого уважения всем тем, кто трудится в этой нелегкой, но очень ответственной сфере: врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу.

«Радует, что в этом году эпидемиологическая ситуация в республике не такая сложная, как в прошлом. Все это благодаря слаженной и оперативной работе наших медиков, которые находились на переднем плане борьбы с коронавирусом. Я еще раз выражаю им огромную благодарность за их самоотверженный труд, каждую спасенную человеческую жизнь, порой ценой своей жизни», — подчеркнул Калиматов.

В день профессионального праздника медиков руководитель субъекта отметил и проведенную работу волонтерами-медиками, добровольцами, студентами и всеми неравнодушными жителями республики в сложный период пандемии.

«Сообща, мы достойно выдержали это испытание, научились бороться с этой инфекцией, но расслабляться еще рано. Поэтому призываю граждан принимать активное участие в вакцинации, тем более что все необходимые условия для этого в республике созданы», — призвал Глава Ингушетии.

Он поблагодарил медиков «за высокое служение избранному делу и долгу» и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Пусть дело, которому вы служите, опыт и знания приносят вам радость и новые профессиональные свершения во благо Ингушетии и России», — добавил Калиматов.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».