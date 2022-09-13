Глава Ингушетии поздравил Мурата Зязикова с назначением на пост посла России на Кипре
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил второго Президента республики Мурата Зязикова с назначением на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Кипр.
«Поздравляю Мурата Магомедовича с назначением на ответственный пост. Уверен, что политический опыт поможет ему решить важные государственные задачи, связанные с отстаиванием интересов Российской Федерации», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.
Он пожелал Мурату Зязикову дальнейших успехов в служении России.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Владимир Путин назначил экс-руководителя республики послом России на Кипре, освободив от этой должности Станислава Осадчего.
Мурат Магометович Зязиков в 2002-2008 годах был Президентом Ингушетии.