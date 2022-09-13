Назначение

Глава Ингушетии поздравил Мурата Зязикова с назначением на пост посла России на Кипре

0
Мурат Зязиков

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил второго Президента республики Мурата Зязикова с назначением на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Кипр.

«Поздравляю Мурата Магомедовича с назначением на ответственный пост. Уверен, что политический опыт поможет ему решить важные государственные задачи, связанные с отстаиванием интересов Российской Федерации», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он пожелал Мурату Зязикову дальнейших успехов в служении России.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Владимир Путин назначил экс-руководителя республики послом России на Кипре, освободив от этой должности Станислава Осадчего.

Мурат Магометович Зязиков в 2002-2008 годах был Президентом Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Борцы спортивной школы «Али-Юрт» из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне
Ингушские спортсмены примут участие в финале Кубка России по 3D-стрельбе из лука
В Магасе перенесут стационарный пост ДПС для открытия автодороги в 10 микрорайон города
За два месяца активность ковида в Ингушетии увеличилась в 10 раз
В город Назрань Ингушетии приглашена обслуживающая МКД компания «Курс» из Магнитогорска
Глава Ингушетии обратился к жителям региона из-за роста числа заболевших Covid-19
Росздравнадзор проведет проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в Ингушетии
Красноярский ансамбль танца Сибири в рамках большого гастрольного тура посетит Ингушетию
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал
В Ингушетии готовятся к проведению VI республиканского экономического форума
Около 100 тыс. тонн урожая собрали в Ингушетии аграрии с озимых и яровых культур

Главное

Яндекс.Метрика

 