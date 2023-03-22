Глава Ингушетии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

«Мы вновь с большой радостью встречаем благословенный месяц Рамадан, значимый для всех последователей Ислама. Он несет в себе ценности добра и милосердия, способствует обретению нового духовного опыта и внутренней гармонии. Это время особого самосовершенствования, укрепления веры и нашей искренней любви к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (Iалайхйис салату ва салам)», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте.

По словам руководителя субъекта, с наступлением, по милости Аллаха, Священного месяца Рамадан, сердца верующих мусульман всего мира наполняются радостью и счастьем. Он побуждает творить добро, стать еще терпеливее друг к другу, духовно богаче и сильнее. Именно в это благодатное время, посредством соблюдения поста, чтения Корана, поклонения, совершения добрых дел мусульманам дарованы бесценные возможности стать намного ближе ко Всевышнему.

«Мусульманам Ингушетии всегда было присуще милосердие, доброе и внимательное отношение друг к другу, забота о ближнем, независимо от его национальности и религиозной принадлежности. Эти качества особенно необходимы сегодня, когда мы испытываем новые трудности, связанные с обстановкой в стране и мире. И в дни Великого поста служения Всевышнему, совершая молитвы, намазы, организуя ифтары и раздавая пожертвования, мы будем стремиться многократно умножить благие дела», — отметил Калиматов.

«Пусть эти дни светлого месяца Рамадан будут способствовать упрочению веры, установлению взаимопонимания и терпимости в обществе, объединению нашего народа в стремлении к духовному совершенствованию и нравственному очищению. Пусть Всевышний даст нам силы для воплощения в жизнь благих намерений и праведных целей, примет наш пост, услышит молитвы и чаяния о благополучии нашего народа и каждой семьи, о мире и процветании нашей республики и всей страны», — пожелал Глава Ингушетии.