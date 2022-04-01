Глава Ингушетии поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан

«Благословенный месяц Рамадан, значимый для всех последователей Ислама, укрепляет нашу искреннюю любовь к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (1алайхйис салату ва салам). Выражаю надежду, что эта любовь наполнит наши сердца и укрепит наш иман», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя республики.

По словам Калиматова, в очередной раз встречая Рамадан «с большой радостью, мы благодарим Всевышнего Аллаха за возможность соблюдать пост и совершать благие дела. Священный пост, который мы соблюдаем в течение этого месяца, помогает нам в укреплении веры, обретении нового духовного опыта, внутренней гармонии и силы, которая обязательно поможет выстоять перед жизненными трудностями».

«Вечные истины Ислама во все времена поддерживали людей в горе и радости, возвращали надежду, помогали обрести веру. Мусульманам Ингушетии всегда были присущи веротерпимость, стремление к миру и добрососедству, забота о ближнем, милосердие, взаимопомощь и поддержка. И сегодня, когда мы испытываем новые трудности, связанные с обстановкой в стране и мире, все эти качества нам особенно необходимы», — отметил Глава.

Он выразил уверенность, что «вера во Всевышнего, которая всегда помогала нашему народу преодолевать тяжелые испытания, выпавшие на его долю, сохранять обычаи и традиции предков, предаст нам еще больше сил, энергии и терпения».

«Дорогие братья и сестры! От всей души поздравляю вас с началом Священного и благодатного месяца Рамадан! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, благополучия и духовного покоя. Пусть каждый день священного месяца Рамадан наполнится милостью и благословением Аллаха! Пусть Всевышний убережет нас всех от напастей и болезней и ниспошлет в каждую семью, каждый дом мир, благополучие и процветание. Пусть Он примет наш пост и благие дела, услышит наши молитвы о мире и благополучии в нашей республике и всей стране», — добавил Калиматов.

Священный для мусульман месяц поста Рамадан наступил в пятницу, 1 апреля, с заходом солнца.

Рамадан — самый важный для последователей ислама месяц в году, он посвящен ниспосланию Корана: пророк Мухаммед (да благословит Его и приветствует Аллах) получил от архангела Джабраила откровение свыше, ставшее основой священной книги. В месяц поста мусульмане воздерживаются в дневное время от приема пищи и питья, а также отказываются от развлечений.

Завершится месяц поста Рамадан предположительно 2 мая праздником разговения.