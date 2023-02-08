Глава Ингушетии поздравил научных работников с профессиональным праздником

В своем обращении он отметил, что праздник — День российской науки — объединяет всех, кто посвятил себя поиску и открытию новых знаний, внедрению технологий, способствующих укреплению России.

По словам руководителя субъекта, наука всегда играла и играет огромную роль в социально-экономическом развитии страны. Российские ученые своими передовыми открытиями и исследованиями внесли огромный вклад в мировую науку. Благодаря их колоссальному труду укрепляются все сферы деятельности, развиваются самые перспективные направления в науке, разрабатываются новейшие технологии, претворяются в жизнь креативные идеи, инновации.

«Интеллектуальный труд в наши дни востребован как никогда. Невозможно представить работу современных производств, продвижение новых проектов, формирующих комфортные условия жизни людей, без инновационных технологий и компетентных специалистов. Сегодня успешное развитие региона и благосостояние наших граждан во многом зависят от научного прогресса. Поэтому поддержка молодых ученых и перспективных исследований, создание условий для комфортной жизни являются приоритетными задачами республики», — подчеркнул Калиматов.

Глава выразил искреннюю признательность всем, кто посвятил себя служению науке, кто стремится к новым открытиям и воплощению перспективных идей, кто своим талантом и самоотверженной работой делает реальными самые смелые планы. Он пожелал деятелям науки крепкого здоровья, вдохновения, новых свершений и творческих успехов в созидательном труде.

Напомним, День российской науки был учрежден указом Президента России от 7 июня 1999 года, исходя из исторической даты. По распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года была создана Российская академия наук.