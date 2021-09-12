Глава Ингушетии поздравил Олимпийского чемпиона Мусу Евлоева с государственной наградой

«Муса, еще раз прими наши поздравления! Так держать!», — написал на своей странице в Instagram Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В своем выступлении глава государства отметил, что российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно, подарив «болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество», сообщается на сайте Кремля.

«Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах «золотые» чемпионы, вы главные герои и — не побоюсь этого слова — гордость России. Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство и в то же самое время преемственность лучших отечественных традиций воспитания чемпионов. В их основе — идеалы и ценности олимпизма, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству в интересах всей большой олимпийской семьи», — подчеркнул Путин.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», государственных наград олимпийцы удостоены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио».

Напомним, двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг в финале переборол давнего соперника Олимпийского чемпиона Артура Алексаняна.