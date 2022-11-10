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Глава Ингушетии поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел республики с профессиональным праздником.

В своем Телеграм-канале руководитель субъекта написал, что эта служба требует высокого профессионализма, мужества и отваги.

«Сегодня в рядах органов внутренних дел Республики Ингушетия трудится много высокопрофессиональных специалистов, настоящих защитников закона и порядка. Мы гордимся нашими ребятами, которые преумножают славу органов внутренних дел, являются образцом мужества, чести, личной порядочности и принципиальности», — отметил Калиматов.

Он поблагодарил правоохранителей и ветеранов МВД, внесших «достойный вклад в дело защиты законности, правопорядка и общественной безопасности республики».

«Примите искренние пожелания доброго здоровья, крепости духа и дальнейших успехов в ратном труде во имя мира и процветания Ингушетии и России», — добавил Глава.

День сотрудника органов внутренних дел России отмечается 10 ноября в соответствии с указом Президента страны от 13 октября 2011 года.

Свою историю профессиональный праздник ведет от установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года Дня советской милиции. С 1991 года он назывался День милиции. За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции», которым милиция в России получила свое законодательное оформление, напоминает РИА Новости.

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