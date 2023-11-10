Глава Ингушетии поздравил правоохранителей с профессиональным праздником

«Вашу службу, каждодневный труд, профессиональное исполнение служебного долга, вклад в обеспечение благополучной и процветающей жизни республики, невозможно переоценить. Сегодня сотни и тысячи сотрудников правоохранительных органов стоят на страже прав и свобод граждан, государства и общества», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в структуре министерства внутренних дел по республике служат компетентные, подготовленные специалисты, способные решить самые сложные и ответственные задачи. Это мужественные, сильные и надежные личности, патриоты великой России и родного края.

«Уверен, что сотрудники МВД будут и далее достойно решать все поставленные задачи, реагировать на любые угрозы безопасности наших жителей и государства в целом. Желаю личному составу органов внутренних дел мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в служении Родине, понимания и поддержки родных и близких», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Напомним, что в 1962 году в СССР появился праздник — День советской милиции. Дату определили не просто так — именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции.

День сотрудника органов внутренних дел — так полностью стал называться этот праздник после переименования милиции в полицию в 2011 году.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 8 ноября в Магасе почтили память погибших правоохранителей. С марта 1993 года, после образования республиканского министерства внутренних дел, 429 милиционеров и полицейских погибли, исполняя свой служебный долг.