Глава Ингушетии поздравил православных жителей региона с Рождеством

«Этот светлый праздник, наполненный особым смыслом, несет людям свет любви, укрепляет веру в лучшее, учит милосердию и состраданию. Объединяет людей в стремлении сохранить духовно-нравственные ценности, великое культурное наследие нашей страны», — отметил Калиматов в своем обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

По его словам, Рождество Христова дарит людям негасимый свет веры и надежды, способствует единению людей на основе взаимоуважения, добра и справедливости. Он наполняет сердца людей светлыми чувствами, дарит веру, надежду и душевное тепло, вдохновляет на созидательный труд.

«Праздничные торжества сопровождаются добрыми делами и поступками, следование которым облагораживает людей, укрепляет общественные и семейные устои. Дарят радость общения с самыми близкими и дорогими людьми. Глубокого уважения заслуживает подвижническая деятельность Русской православной церкви, которая вносит большой вклад в духовно-нравственное воспитание общества, сохранение мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — подчеркнул Глава.

«Пусть праздник Рождества наполнит ваши сердца жизненной силой, принесет радость в каждый дом. Пусть все ваши желания непременно сбудутся, и все планы воплотятся в жизнь. В эти рождественские дни от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, душевного тепла, мира и благополучия», — добавил Калиматов.