Глава Ингушетии поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником

«Сегодня мы чествуем тех, кто преданно служит науке: талантливых и гениальных людей, которые активно занимаются научным поиском, исследованиями и воплощают в жизнь яркие идеи», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

По словам Калиматова, во все времена наука была основой и движущей силой прогресса, успешного развития и процветания государства.

«Мы знаем, что в современном мире динамичное социально-экономическое развитие зависит от научных достижений, внедрения новейших технологий. Поэтому формирование эффективной инновационной среды, поддержка перспективных исследований, талантливой молодежи — один из главных приоритетов республики. А успешное решение этих задач будет способствовать дальнейшему развитию Республики Ингушетия и повышению благосостояния наших граждан», — отметил Глава.

Калиматов считает, что сегодня интеллектуальный труд востребован как никогда. Растет интерес к науке среди подрастающего поколения. Этому способствует проведение различных конкурсов, создание специализированных лабораторий и классов, эффективная система поддержки одаренных детей.

«Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил себя служению науке, кто стремится к новым открытиям и воплощению перспективных идей, кто своим талантом и самоотверженной работой делает реальными самые смелые планы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, новых свершений и творческих успехов в вашем созидательном труде», — подчеркнул Глава республики.

Напомним, День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Праздник был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

РАН была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года.