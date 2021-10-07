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Глава Ингушетии поздравил Президента России с днем рождения

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Владимир Путин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Сегодня Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Владимирович Путин празднует свой день рождения. Жизненный путь и многолетний опыт политической работы, характеризующие Владимира Владимировича как выдающегося государственного деятеля, являются для нас ярким примером служения интересам граждан нашей страны», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Руководитель субъекта отметил, что «прошедшие в 2021 году выборы еще раз показали, что ингушский народ, придерживаясь его курса и принципов, сумел достойно провести избирательную кампанию и отразил высокий уровень доверия граждан России к власти, что является основой прочной государственности и общественного согласия».

Он пожелал Путину, «крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей Родины — великой России».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.

7 октября текущего года Президенту России исполняется 69 лет.

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