Глава Ингушетии поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

«Налоговые органы на протяжении многих лет обеспечивают экономическую безопасность нашей страны, формирование бюджетов всех уровней, создают фундамент для финансовой устойчивости и социальной стабильности в России», — говорится в обращении.

Руководитель субъекта считает, что сотрудники налоговой службы республики своей четкой и слаженной работой последовательно решают задачи по развитию региональной экономики, своевременному пополнению бюджетных доходов, от которых зависит динамика и эффективность развития региона, обеспечение социального благополучия ее жителей.

«Применяемые вами современные методы и технологии налогового администрирования, а также внимательное отношение к налогоплательщикам способствуют благоприятному развитию бизнеса, росту налоговой культуры у жителей, воспитанию сознательного налогоплательщика. Уверен, что ваши профессионализм, ответственность и накопленный опыт позволят вам и в дальнейшем успешно решать стоящие перед вами важнейшие финансовые задачи, обеспечивающие динамичное развитие региона», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил работников налоговых органов за нелегкий, но необходимый обществу труд, пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов на благо Ингушетии и России.

День работника налоговых органов отмечается в России ежегодно 21 ноября. В этот день в 1991 году первый Президент России Борис Ельцин подписал указ о создании Государственной налоговой службы.