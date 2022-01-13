Глава Ингушетии поздравил работников СМИ с Днем российской печати

«Сегодня, с развитием современных средств коммуникации и информационной деятельности, печатная пресса также остается актуальной и востребованной, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации. Ваш труд очень важен, уважаем и востребован во все времена», — говорится в праздничном обращении.

По мнению Калиматова, в печатных СМИ Ингушетии всегда работали творческие, талантливые и преданные своему делу люди, понимающие свою ответственность перед обществом.

«Выполняя свою миссию, вы обеспечиваете всестороннее освещение жизни нашей республики, помогаете жителям находиться в центре событий и ощущать современный ритм жизни. Благодаря вашему профессиональному мастерству, честности и принципиальности, читатели получают объективную и своевременную информацию, и вы по праву заслуживаете доверие и уважение жителей Ингушетии», — отметил руководитель субъекта.

Он выразил журналистам слова «искренней благодарности за труд, верность своему призванию и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию», пожелал «вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ».

«Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным и близким», — добавил Глава республики.