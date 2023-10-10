ВОВ

Глава Ингушетии поздравил с Днем рождения старейшего в регионе участника ВОВ

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с 99-летием последнего оставшегося в живых в республике ветерана ВОВ Магомеда Медарова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«Сегодня исполняется 99 лет очень важному человеку нашей республики — ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову. Он не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма. На его долю выпали тяжкие испытания военного времени, которые он, как и тысячи наших земляков, достойно прошёл, проявив мужество, стойкость и любовь к Родине. Это подтверждают и многочисленные заслуженные награды», — цитирует пресс-служба слова руководителя региона.

По словам Махмуд-Али Калиматов, Магомед Хасултанович (Медаров) является исторической личностью, представителем драгоценного поколения.

«К счастью, у нас и сегодня не перевелись такие воины и в зоне СВО, которые защищают мир и стабильность нашей страны. Эти ребята выросли на примерах героев, подобных Магомеду Медарову», — отметил Глава республики, пожелав ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Дала даькъала волва хьо ваьча денца, Мохьмад. Могаш-маьрша волаш, эзара шерашка вахалва хьо. Амин», — резюмировал Махмуд-Али Калиматов.

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