Глава Ингушетии поздравил с профессиональным праздником сотрудников российских спецслужб

«Именно благодаря работе спецслужб наша Родина — Россия надежно защищена от многих антигосударственных проявлений и попыток дестабилизировать наше общество», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что сегодня, «в непростое для России время, работники органов государственной безопасности выполняют колоссальную работу, чтобы предотвратить все возможные угрозы нашей великой стране».

Он пожелал работникам и ветеранам ФСБ России, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Напомним, День работника органов безопасности установлен на основании указа президента России от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, он отмечался неофициально как День чекиста.

Вскоре после Октябрьской революции, в соответствии с Декретом Совнаркома от 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 года, была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Она занималась пресечением контрреволюционных действий на всей территории России, преданием суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработкой мер борьбы с ними. В 1918-1921 годах были созданы и другие чекистские подразделения.