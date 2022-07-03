Глава Ингушетии поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

В своем обращении он отметил, что госавтоинспекторы выполняют важнейшую общенациональную задачу — обеспечивают безопасность жизни и здоровья участников дорожного движения. А это фактически каждый гражданин, кто ежедневно выступает в роли водителя или пешехода.

«В свое время, благодаря Госавтоинспекции, начался процесс закрепления продуманных законов дорожного движения, создание дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность жителей страны. Все это сегодня служит в Ингушетии и во всех регионах страны основой надежного, безопасного перемещение пассажиров и грузов», — считает Калиматов.

По его мнению, в настоящее время приоритетной задачей и целью всех отделов УГИБДД Ингушетии остается борьба с аварийностью на дорогах.

«Это ежедневная, кропотливая деятельность, круглосуточный труд, полный различных физических и психологических испытаний, требует от любого сотрудника ГИБДД моральной выдержки, знаний, коммуникабельности, бдительности и умения быстро принимать решения в опасных ситуациях», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Сотрудникам ГИБДД республики пришлось решать множество сложных задач в годы становления нашей республики. 30 лет назад, при весьма ограниченных материальных и технических ресурсах, вы на достойном уровне выполняли свои важные функции, с каждым годом развивали систему ГАИ и пополняли свой служебный опыт», — добавил Калиматов.

Глава выразил особую благодарность ветеранам ГАИ Ингушетии, всем, кто добросовестно служил в те непростые времена.

«От всей души поздравляю всех сотрудников ГИБДД Ингушетии и их коллег по всей России с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, долголетия, личного счастья», — говорится в обращении.

Напомним, официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 3 июля 1936 года, когда вышло специальное постановление Совета народных комиссаров СССР, утвердившее «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР».