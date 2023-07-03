Глава Ингушетии поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

«Сегодня особый день в вашем каждодневном служении российскому народу и государству — День ГИБДД России. Профессиональный праздник людей, которые при любых обстоятельствах, в самых сложных условиях достойно выполняют свой служебный долг, обеспечивая безопасность сотен и тысяч людей, водителей и пешеходов, транспортных средств и материальных объектов», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

Калиматов отметил, что с первых дней становления республики, в постсоветский период и до наших дней сотрудники Госавтоинспекции Ингушетии вносили и вносят огромный вклад в развитие родного края. Он выражается в высоком уровне выполняемых задач, позволяющих снизить количество ДТП на дорогах региона, а значит и спасти жизнь и здоровье многих людей.

«Мы с гордостью чтим память о подвиге многих сотрудников ГИБДД Ингушетии, которые погибли на своем боевом посту в противостоянии с террористами, защищая безопасность жителей республики, выполняя свой человеческий и служебный долг. В настоящее время в ГИБДД Ингушетии благодаря последовательной работе и подготовке кадров ответственно трудятся компетентные, подготовленные специалисты. Очень важно, что все шире используются различные технические средства и возможности, чтобы минимизировать количество нарушений, обеспечить безопасность людей и грузов», — подчеркнул Глава.

«Ваш праздник — это напоминание каждому человеку, насколько важно следовать букве закона, реализуя свои права, и помнить о своих обязанностях. Жители республики с большим одобрением оценивают бескомпромиссную работу ГИБДД региона по профилактике и пресечению правонарушений. Эту своевременную деятельность невозможно переоценить», — добавил Калиматов.

Он выразил благодарность ветеранам Госавтоинспекции, многие годы добросовестно трудившимся в непростых условиях, проявившим настоящий профессионализм, сохранившим и передавшим молодым коллегам лучшие традиции инспекции дорожной безопасности. Пожелал дорожным полицейским личного счастья, здоровья, благополучия.

Напомним, постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». Эта дата определена точкой отсчета в истории отечественной Госавтоинспекции.