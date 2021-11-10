Глава Ингушетии поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

«Мы чествуем всех, кто стоит на страже закона и правопорядка: мужественных и сильных людей, которые считают своим гражданским и нравственным долгом защищать жизнь и права человека, интересы государства и общества», — отметил Калиматов.

По его словам, сотрудники МВД по республике, продолжая славные традиции старших поколений бойцов правопорядка, с честью несут свою нелегкую службу. Своим ответственным отношением к служебным обязанностям каждый день они доказывают, что «в нашей полиции работают высокопрофессиональные специалисты, настоящие патриоты своей Родины, для которых понятия: долг, честь, справедливость и мужество не просто слова, а жизненные принципы. Мы по праву гордимся нашими ребятами, которые преумножают славу органов внутренних дел, являются образцом личной порядочности и принципиальности».

Руководитель региона считает, что служба правоохранителей всегда была и остается примером самоотверженности и готовности прийти на помощь людям.

«От добросовестной работы каждого из вас зависит общественная стабильность и устойчивое развитие республики, гарантия безопасности и спокойствия ее жителей. Выражаю слова благодарности всем сотрудникам органов внутренних дел Ингушетии, а также ветеранам, внесшим достойный вклад в дело защиты законности, правопорядка и общественной безопасности республики, которые и сегодня передают свой богатый профессиональный и жизненный опыт новому поколению защитников правопорядка», — подчеркнул Калиматов.

Он пожелал правоохранителям крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов в деле служения Отечеству, счастья, добра, и благополучия.

День сотрудника органов внутренних дел России отмечается 10 ноября в соответствии с указом Президента страны от 13 октября 2011 года.

За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции».