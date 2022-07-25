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Глава Ингушетии поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.

«Деятельность следственных органов играет важную роль в укреплении законности и правопорядка в республике и стране в целом. Ваша работа достойна глубокого уважения. Она требует выдержки, принципиальности и полной самоотдачи. От вашей оперативной и качественной работы и личной ответственности во многом зависит эффективность всей правоохранительной системы, благополучие жителей республики», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, сегодня своим каждодневным трудом сотрудники следственных органов последовательно решают стоящие перед ведомством задачи, способствуя обеспечению общественной безопасности, социальной стабильности, укреплению экономического потенциала региона, противодействуя криминальным угрозам и коррупции.

«В этот знаменательный день выражаю слова искренней благодарности всем сотрудникам и ветеранам следственных органов Республики Ингушетия за добросовестную службу и преданность делу. Уверен, что накопленный опыт, профессионализм, принципиальность и ответственность помогут вам и в дальнейшем достойно выполнять возложенные на вас обязанности», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал сотрудникам органов следствия по республике здоровья, благополучия, больших успехов в профессиональной деятельности на благо отечества.

День сотрудника органов следствия России отмечается ежегодно 25 июля, согласно постановлению правительства страны от 27 августа 2013 года.

Дата выбрана не случайно — торжество приурочено к историческому событию. В 1713 году 25 июля по указу Петра I учредили российский следственный орган — следственную канцелярию.

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