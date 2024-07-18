В Ингушетии провели турнир к Международному дню шахмат

В сельском поселении Берд-Юрт состоялся открытый шахматный турнир «Игра, прожившая столетия», посвящённый Международному дню шахмат, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.
Руководитель кружка шахмат Темиркеев Саламхан вместе со своими воспитанниками выступил организатором спортивного мероприятия. По итогам напряженных баталий были определены лучшие игроки.
Отмечается, что победители получили грамоты и медали. Также всем участникам вручили грамоты за участие и сладкие угощения.
"Шахматы — это универсальный язык, который собирает поклонников древней игры по всему миру вне зависимости от их пола, возраста и личных взглядов",- подчеркнул Темиркеев.