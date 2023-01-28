Глава Ингушетии поздравил сотрудников ОМОН республики с 30-летием образования отряда

В своем обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя региона, Калиматов отметил, что ОМОН — это команда мужественных людей с большим боевым опытом осуществления служебных спецопераций и оперативных мероприятий.

По его словам, с первых лет образования Ингушетии, в постсоветский период и до наших дней, во время самых сложных политических и общественных событий, сотрудники ОМОН МВД по республике, проявляя отвагу и храбрость, участвовали в выполнение наиболее сложных боевых задач.

«Эти тридцать лет непростой, доблестной службы настоящих патриотов родной республики и России, отмечены множеством заслуженных государственных наград. В этой структуре могут служить только настоящие личности, сильные телом, духом, разумом, нравственными принципами. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, отмечая особую роль сотрудников ОМОН, сказал, что «это люди, которые регулярно идут под пули, рискуют жизнью», — напомнил руководитель республики.

Он подчеркнул, что, участвуя в специальной военной операции на Украине, сотрудники ОМОН Ингушетии, достойно выполняют поставленные перед ними задачи. Также они были и остаются на передовом краю борьбы с бандформированиями, террористами и бандитами, и всегда первыми принимают удар на себя, спасая от пуль бандитов жителей республики.

«В памяти народа навечно вписаны золотыми буквами имена бойцов и офицеров отряда особого назначения, а это десятки человек, которые погибли, исполняя свой служебный долг. Мы испытываем сегодня гордость, что у нас были, есть и будут такие сильные и надежные люди, с которыми всегда можно пойти в разведку. Наши омоновцы являются безусловным примером безупречного служения родному краю и стране, верности служебному долгу», — добавил Калиматов.

Он пожелал сотрудникам подразделения счастья, здоровья, успехов, мира и процветания, достойной службы на благо Ингушетии и многонациональной, нерушимой России.

Напомним, ингушский отряд мобильного особого назначения был создан на основании приказа МВД России от 28 января 1993 года.