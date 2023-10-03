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Глава Ингушетии поздравил сотрудников ОМОН с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОН России с профессиональным праздником.

«Сегодня мы чествуем мужественных и сильных духом людей, которые оперативно и грамотно выполняют самые сложные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что служба в особом подразделении полиции чрезвычайно сложна и ответственна. Она требует от бойцов высокого профессионализма, боевой выучки, твердого характера и самоотверженности. Именно эти качества и готовность в любую минуту выполнить поставленные задачи, порой сопряженные с риском для жизни, отличают бойцов отряда.

«Сегодня наши ребята надежно защищают национальные интересы нашей Родины, добросовестно несут службу на переднем рубеже защиты правопорядка, обеспечения безопасности наших граждан, охраны их покоя. Выражаю слова искренней благодарности всем сотрудникам и ветеранам подразделения за самоотверженный труд, доблестную службу и беспредельную преданность Родине», — подчеркнул Глава региона.

Он пожелал бойцам ОМОН здоровья, крепости духа и дальнейших успехов в ратном труде.

День ОМОН — ежегодный праздник с фиксированной датой. 3 октября выбрано в связи с тем, что впервые Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с приказом МВД СССР в этот день в 1988 году.

Напомним, что ингушский ОМОН был создан на основании приказа МВД России от 28 января 1993 года. В основу работы отряда было положено решение коллегии МВД России, определившей в качестве приоритета несколько самых важных направлений: усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, противодействие организованной преступности, коррупции и распространению наркомании, совершенствование кадровой работы и управленческой деятельности.

ОМОН расшифровывается как «Отряд мобильный особого назначения» (ранее, до 2011 года, — «Отряд милиции особого назначения»).

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