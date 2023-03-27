Глава Ингушетии поздравил сотрудников управления Росгвардии по региону с профессиональным праздником

В своем обращении, опубликованном на официальном сайте, он отметил, что «Росгвардейцы Ингушетии всегда отличались высокой боевой и моральной подготовкой, решительностью и смелостью. Это команда мужественных и ответственных людей с большим служебным опытом, настоящие личности, сильные телом, духом, разумом, нравственными принципами.

«Мы по праву гордимся нашими ребятами, настоящими патриотами Родины, которые сегодня, проявляя высокий уровень профессиональных навыков, с честью выполняют свой долг, несут ратную службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине», — подчеркнул Калиматов.

По его словам, росгвардейцы являются примером безупречного служения родному краю и стране, верности служебному долгу. Они самоотверженно служат делу безопасности нашей многонациональной страны, во имя мирной и счастливой жизни новых регионов России.

«В этот праздничный день хочу выразить слова искренней благодарности всем сотрудникам и ветеранам Росгвардии по Республике Ингушетия, внесшим достойный вклад в дело защиты законности и правопорядка, общественной безопасности республики, а также всем, кто, находясь на боевом посту, обеспечивает мир и спокойствие страны», — добавил руководитель субъекта.

Калиматов пожелал ветеранам и бойцам управления войск национальной гвардии по Ингушетии крепкого здоровья, долголетия и счастья, семейного благополучия, а также успешного выполнения служебных задач, достойной службы на благо Отечества.

Напомним, 27 марта отмечается День Росгвардии, установленный указом Президента России от 16 января 2017 года. В состав войск национальной гвардии входят органы управления и подразделения МВД по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), отряды мобильные особого назначения (ОМОН) и другие правоохранительные структуры.