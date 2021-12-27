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Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по республике с профессиональным праздником — Днем спасателя.

«Защита и спасение людей — очень ответственная и почетная миссия. И сегодня мы чествуем отважных и сильных духом людей, избравших эту нелегкую профессию спасателя», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта.

По словам Калиматова, служба в подразделениях министерства по чрезвычайным ситуациям требует от каждого сотрудника высокой самоотверженности, мужества и постоянной боевой готовности. Именно такие качества отличают тех, кто круглосуточно несет непростую вахту и в самых сложных условиях, невзирая на опасность и риск, спасает жизни людей.

«Сегодня спасатели Ингушетии с честью выполняют свой долг по защите населения республики в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий катастроф. Это мужественные и решительные люди, готовые в любое время прийти на помощь всем, кто попал в беду», — отметил Глава региона.

Он поблагодарил спасателей, за службу и преданность делу, поскольку их очень важный и нужный труд — залог безопасности и спокойствия для всех жителей Ингушетии.

Калиматов выразил уверенность, что профессиональные знания спасателей, накопленный опыт и ответственность будут и впредь способствовать эффективному решению поставленных задач на благо республики.

День спасателя, который отмечается 27 декабря, был установлен указом Президента России в 1995 году. Дата выбрана в связи с тем, что в 1990 году в этот день постановлением Совета министров РСФСР был создан Российский корпус спасателей, который стал базой для нынешнего министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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