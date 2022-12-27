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Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов регионального главка МЧС с профессиональным праздником — Днем спасателя России.

«Защита и спасение людей — чрезвычайно ответственная и сложная работа, требующая мужества, твердого характера, самоотверженности и постоянной боевой готовности. И этот праздник людей, обладающих такими особыми качествами и навыками», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, сотрудники МЧС России круглосуточно несут непростую вахту и в самых экстремальных ситуациях, невзирая на опасность и риск, выполняют свой служебный долг по спасению здоровья и жизней людей.

«Спасатели Республики Ингушетия на протяжении многих лет неоднократно подтверждали свой высокий профессиональный уровень. И сегодня вы с честью выполняете свой долг по защите населения республики в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий катастроф», — считает руководитель субъекта.

«Вы — люди нелегкой и мужественной профессии, готовые в любое время прийти на помощь всем, кто попал в беду. Ваш очень важный и нужный труд — залог безопасности и спокойствия для всех жителей Республики Ингушетия. Спасибо вам за вашу службу и преданность делу. Уверен, что ваши профессиональные знания, накопленный опыт и ответственность будут и впредь способствовать эффективному решению поставленных задач на благо нашей республики», — добавил Калиматов.

Он выразил особую признательность ветеранам ГУ МЧС по республике, поскольку их многолетняя и эффективная служба — достойный пример для молодого поколения спасателей.

Глава пожелал спасателям здоровья, крепости духа, счастья, добра, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Отечеству.

Напомним, ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом Президента страны от 26 декабря 1995 года. В этот день в 1990 году Совет Министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей» на правах Государственного комитета.

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