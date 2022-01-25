Глава Ингушетии поздравил студентов с праздником

Студенческие годы — прекрасная пора юности, яркий и динамичный период в жизни каждого человека, когда легко преодолеваются любые преграды. Это время свершений и открытий, смелых планов и идей, начало становления профессионального пути, считает он.

«Ингушская молодежь всегда отличалась своей целеустремленностью, потребностью в получении хорошего образования, умением определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в учебе, спорте, научной и творческой деятельности, активно участвуют в жизни республики, самых значимых мероприятиях регионального, российского и международного масштабов», — отметил Калиматов.

По его словам, сегодня власти республики усиленно работают над повышением уровня образования в регионе, развитием в регионе IT-технологий, подготовкой кадров, созданием условий для реализации талантов молодежи и поддержки молодых специалистов села и города, молодежных инициатив и проектов.

«Дорогие студенты! Вы — наше новое поколение, самая инициативная часть жителей Ингушетии, с которыми мы связываем большие надежды. Перед вами открыто множество дорог, одну из которых вы, наверняка, уже выбрали. Не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед, к новым знаниям и победам. Пусть на этом пути вам помогут опыт и мудрость старшего поколения», — призвал руководитель субъекта.

Калиматов пожелал студентам счастья, здоровья, прекрасного настроения, позитивных эмоций, добиться больших успехов в учебе и труде, быть настоящими патриотами родного края, любить и беречь Ингушетию, быть достойными гражданами России.

Напомним, 25 января отмечается День российского студенчества. История праздника связана с МГУ имени Ломоносова, который в этот день отмечает свое рождение. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении вуза.