Глава Ингушетии поздравил своего советника Иссу Костоева с награждением орденом «Дружбы»

«Указом Президента России Владимира Путина Исса Костоев награжден орденом Дружбы. Это еще одна заслуженная награда в послужном списке человека легендарного, известного не только в России, но и за ее пределами», — написал в своем Телеграм-канале Калиматов.

Он отметил, что «Исса Магометович имеет большой опыт государственного и общественного деятеля, является одним из профессионалов высочайшего класса в правоохранительной деятельности».

«Он всегда служил ингушскому народу, принципиально защищая его интересы на любом уровне власти. И сегодня он также продолжает быть полезным Республике Ингушетия», — подчеркнул Глава.

По его словам, у человека с многолетним опытом работы есть чему поучиться.

«Искренне рад, что его заслуги отмечены главой государства Владимиром Путиным и от души желаю Иссе Магометовичу дальнейших успехов в его деятельности на благо нашей республики», — добавил Калиматов.

Ранее газета Ингушетия сообщала, что советник Главы Ингушетии Исса Костоев, который в ноябре 1990 года арестовал серийного убийцу Андрея Чикатило, за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» награжден орденом «Дружбы».

Исса Магометович Костоев — известный общественный и политический деятель, государственный советник юстиции второго класса, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист Российской Федерации. Он имеет богатый опыт трудовой деятельности, 40 из которых составляет работа в органах прокуратуры и в следственных органах, с 2019 года и по настоящее время является советником Главы республики.