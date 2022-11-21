Глава Ингушетии поздравил телевизионщиков со Всемирным днем ТВ

В своем обращении руководитель субъекта отметил, что за минувшие годы у телевидения Ингушетии появился свой, особый творческий почерк, красивый и узнаваемый в мозаике российского телевизионного сообщества.

«Наши телевизионщики, причастные к умению делать информационную картину дня живой, заслуживают огромной благодарности и уважения.

При всей важности технического оснащения и материальных условий, самая большая ценность в этой отрасли СМИ — талантливые, трудолюбивые личности. Это замечательные люди из числа режиссеров, журналистов, корреспондентов, телеведущих, актеров, сценаристов, продюсеров, редакторов, монтажеров, художников, персонала студий», — считает Калиматов.

По его словам, в годы становления республики и в сложные периоды ее развития, журналисты телевидения делали все, чтобы оперативно, на высоком профессиональном уровне, давать информацию о событиях, общественно-политической ситуации в регионе. Сегодня они на достойном профессиональном уровне выполняете задачу максимального информирование и просвещения зрителей всех возрастов, поднимаете темы, близкие и важные для жителей Ингушетии.

Глава напомнил слова Президента России Путина о том, что главная задача современного телевидения: «нужно больше информации о реальной жизни страны».

«Ключевая роль и ценность телевидения в его последовательной деятельности по укреплению морального, нравственного единства жителей республики, направление людей на совершение позитивных, добрых, полезных дел. Создавая честный образ плодотворно развивающейся Ингушетии, телевидение помогает решать вопросы социально-экономического развития родного края. Крайне важна ваша роль в сохранении родной речи и открытия Ингушетии, во всех ее лучших характеристиках и качествах, миллионам россиян, жителям других регионов России», — подчеркнул Калиматов.

«У вас замечательный вид деятельности. Вы открываете людям окно в мир удивительного искусства и культуры, человеческих талантов и достижений, больших испытаний и беспримерного мужества, волнующих примеров истории и фантастических вариантов завтрашнего дня», — добавил Глава Ингушетии, пожелав телевизионщикам успехов и достижений, личного счастья и здоровья, творческих побед, благополучия и профессионального развития.

Напомним, 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции от 17 декабря 1996 года.

Учреждение дня — это признание растущего влияния телевидения, как важного инструмента ориентации, направления и мониторинга общественного мнения.