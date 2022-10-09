Глава Ингушетии поздравил тружеников АПК с профессиональным праздником

«В этот день мы чествуем представителей самой мирной профессии, которые всегда бережно относятся к родной земле и стремятся преумножить ее богатство, всех, кто сегодня работает на предприятиях пищевой промышленности, занимается животноводством, посевами, растениеводством», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграмм-канале.

По его словам, работа на земле — самое важное и благородное дело, это основа жизни человека, и такой труд всегда вознаграждается высокими результатами: щедрыми и богатыми урожаями, выращенными вашими руками, качественными продуктами питания.

«В этот день хочется сказать особые теплые слова труженикам села, ветеранам отрасли и всем тем, кто работает на земле, выращивает хлеб, овощи и другие продукты питания. Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный, созидательный труд на благо Республики Ингушетия», — резюмировал Глава региона, пожелав труженикам АПК крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, мира и благополучия.