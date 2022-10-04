Глава Ингушетии поздравил учителей республики с профессиональным праздником

В зале собрались профессионалы с многолетним опытом и молодые специалисты, а также их подопечные — школьники из различных общеобразовательных учреждений региона, которые подготовили музыкальные и поэтические номера для своих наставников.

Руководитель субъекта в обращении к присутствующим отметил, что педагоги — золотой фонд российского общества, поскольку труд учителя сложен, требует любви к своему делу, особого доброго терпения и упорства, физических и моральных сил.

«Вы знаете, первого сентября я всегда стараюсь обязательно поздравить с Днем знаний мою дорогую учительницу немецкого языка Нелли Магомедовну Горбаневу. Это память и благодарность сердца за знания и уроки жизни. Уверен и ваши ученики помнят и ценят тепло и заботу, которыми вы окружили их в школьные годы», — сказал Калиматов.

Он отметил, что в Ингушетии в настоящее время происходит важнейший процесс создания современной материальной базы для эффективного школьного образования.

До конца 2022 года в республике намерены сдать в эксплуатацию 29 объектов образования: 21 школу и 8 детских садов. Всего в работе в 2022 году находятся 27 средних общеобразовательных учреждений и 8 ДОШ, которые строятся по нацпроектам «Образование» и «Демография».

Региону по линии реализации указанных национальных проектов дополнительно выделили более 3 млрд рублей.

В завершение официальной части церемонии Калиматов вручил заслуженные награды и почетные грамоты лучшим работникам образования республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года — первый международный документ о правовом статусе работников образования.

В СССР и России День учителя с 1965 праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа Президента России от 3 октября 1994 года этот праздник отмечается 5 октября.