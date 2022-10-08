Религия

Глава Ингушетии поздравил верующих мусульман с праздником Мавлид ан-Наби

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил верующих мусульман с праздником Мавлид ан-Наби

«В эти дни мы отмечаем светлый и значимый праздник Мавлид ан-Наби — день рождения последнего Посланника Всевышнего, Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который донес до человечества свет Благородного Корана и нравственность ислама», — говорится в обращении.

По словам Калиматова, почитание благословенного месяца Раби-уль-Авваль и празднование дня рождения Посланника Аллаха — дань глубокого уважения Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Мусульмане всего мира с трепетом в сердце встречают этот праздник, символизирующий вековые традиции ислама, в основе которых — духовное очищение, миролюбие и веротерпимость. Он служит сближению людей и взаимоуважению, обращает нас к высоким нравственным ценностям, раскрывает всему миру благородные поступки и высоконравственные качества, присущие Посланнику Аллаха.

«Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) отличался своей щедростью, хорошим нравом, терпеливостью и образованностью. Всю свою жизнь он посвятил служению идеалам добра и милосердия, распространению истинных ценностей ислама, просвещению людей. В благословенный месяц Раби-уль-Авваль в мечетях и домах Ингушетии вспоминают великое наследие Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), завещанное человечеству, читают мовлиды в его честь, суры из Священного Корана, говорят о его благодеяниях и высоконравственных качествах», — отметил руководитель субъекта.

Он пожелал мусульманам республики доброго здоровья, счастья и благополучия.

«Пусть этот праздник принесет в наши дома милость и благословение Аллаха», - добавил Калиматов.

Мавлид ан-Наби в 2022-м выпадает на 8 октября, но праздновать день рождения пророка Мухаммада (да благословит его и приветствует Аллах) начинают накануне, с заходом солнца. Пророк не только родился в месяц Раби-уль-авваль, но и скончался, поэтому этот месяц занимает особое место в мусульманском календаре.

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