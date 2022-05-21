Последний звонок

Глава Ингушетии поздравил выпускников с последним школьным звонком

0
Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил выпускников «с замечательным праздником — последним школьным звонком».

«Последний звонок — это первый шаг нового этапа вашей жизни. Он потребует сил, терпения, крепкого характера. Не бойтесь этих испытаний. Ведь вам всегда помогут советом ваши педагоги, родители, друзья», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, в школьные годы выпускники получили важнейший опыт доброго взаимодействия с другими людьми. Учителя и родители учили их думать, верить, дружить и любить. Благодаря наставникам, эти важные опоры, очень необходимые во взрослой жизни, у них есть.

«Впереди вас ждут экзамены, и не только учебные. После них будут экзамены трудовые, духовные, физические, нравственные. Они станут вашими задачами на различных этапах жизни. Желаю вам решить их на твердую пятерку. Только верьте в свои силы», — призвал руководитель субъекта.

«Цените своих одноклассников, берегите друзей своего детства и юности, всегда поддерживайте с ними живую связь, общение, помогайте словом и делом. Это сохранит в вас качества настоящего человека. Помните всегда о заботах и надеждах своей Родины, родной Ингушетии. Во все времена берегите родной край и нашу страну, многонациональную Россию. Всегда гордитесь ее культурным и историческим, людским богатством», — добавил Глава.

Калиматов выразил уверенность, что выпускники достойно выдержат ЕГЭ и вступительные испытания, покажут хороший результат и станут членами больших дружных студенческих коллективов.

«Пусть знания, полученные в стенах школы, станут надежным фундаментом для вашей дальнейшей учебы. Всего доброго вам, вашим близким, друзьям и учителям. Будьте счастливы. В добрый путь», — пожелал Глава Ингушетии.

Отметим, что в текущем году все праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года, проходят в очном формате. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, тем не менее все торжественные мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
СУ СКР по Ингушетии направит на учебу в академии ведомства детей участников спецоперации
Калиматов побывал на последнем звонке в городе Сунжа Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил полпреда Президента России в СКФО с днем рождения
Премьер Ингушетии пожелал выпускникам школ верных решений на большом жизненном пути
Кванторианцы из Ингушетии попали в финал чемпионата по робототехнике в Томске
Центральное мероприятие к 30-летию Ингушетии смогут посетить 6,5 тыс. человек
В горном Ляжги Ингушетии отпраздновали день села
Тяжелоатлет Амир Балаев получил право на участие в финале Спартакиады-2022
Учащиеся первой школы столицы Ингушетии вступили в отряд «Юные друзья пограничников»
Детские творческие коллективы Ингушетии приняли участие в международном фестивале «Зори Кавказа»
Правоохранителями Ингушетии изъяты героин и «мефедрон»

Главное

Яндекс.Метрика

 