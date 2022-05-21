Глава Ингушетии поздравил выпускников с последним школьным звонком

«Последний звонок — это первый шаг нового этапа вашей жизни. Он потребует сил, терпения, крепкого характера. Не бойтесь этих испытаний. Ведь вам всегда помогут советом ваши педагоги, родители, друзья», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, в школьные годы выпускники получили важнейший опыт доброго взаимодействия с другими людьми. Учителя и родители учили их думать, верить, дружить и любить. Благодаря наставникам, эти важные опоры, очень необходимые во взрослой жизни, у них есть.

«Впереди вас ждут экзамены, и не только учебные. После них будут экзамены трудовые, духовные, физические, нравственные. Они станут вашими задачами на различных этапах жизни. Желаю вам решить их на твердую пятерку. Только верьте в свои силы», — призвал руководитель субъекта.

«Цените своих одноклассников, берегите друзей своего детства и юности, всегда поддерживайте с ними живую связь, общение, помогайте словом и делом. Это сохранит в вас качества настоящего человека. Помните всегда о заботах и надеждах своей Родины, родной Ингушетии. Во все времена берегите родной край и нашу страну, многонациональную Россию. Всегда гордитесь ее культурным и историческим, людским богатством», — добавил Глава.

Калиматов выразил уверенность, что выпускники достойно выдержат ЕГЭ и вступительные испытания, покажут хороший результат и станут членами больших дружных студенческих коллективов.

«Пусть знания, полученные в стенах школы, станут надежным фундаментом для вашей дальнейшей учебы. Всего доброго вам, вашим близким, друзьям и учителям. Будьте счастливы. В добрый путь», — пожелал Глава Ингушетии.

Отметим, что в текущем году все праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года, проходят в очном формате. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, тем не менее все торжественные мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности.