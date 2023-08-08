Глава Ингушетии поздравил заслуженного юриста России Иссу Костоева с днем рождения

«Сегодня исполняется 81 год видному политическому и общественному деятелю, заслуженному юристу Российской Федерации, государственному советнику юстиции и моему советнику Иссе Костоеву. С первых дней моего пребывания на должности Главы Ингушетии этот человек был рядом со мной. Во многих важных вопросах и решениях я советовался с Иссой Магометовичем, будучи уверенным, что он со всей ответственностью подойдет к любому вопросу», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Не ошибусь, если скажу, что в Ингушетии его знают все и гордятся своим именитым земляком. Выдающийся следователь-криминалист Исса Костоев также широко известен в России и за рубежом. Принципиальность и справедливость — это те бесценные качества, которые позволили ему достичь высокого авторитета и уважения, которые он сегодня имеет», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал Иссе Костоеву крепкого здоровья и семейного благополучия, долгой и счастливой жизни на благо Ингушетии.

Костоев Исса Магометович — известный общественный и политический деятель, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист России. Имеет богатый опыт трудовой деятельности, 40 лет из которых составляет работа в органах прокуратуры и в следственных органах. С 2019 года и по настоящее время является советником Главы республики.

Заслуги Иссы Костоева в борьбе с преступностью, в укреплении законности и правопорядка, а также многолетняя плодотворная законотворческая деятельность отмечены руководством страны и региона. Он также автор книг «Россия: преступный мир», «Преступление без наказания», многочисленных публикаций по проблемам борьбы с преступностью, совершенствованию деятельности правоохранительных органов и защите прав граждан.