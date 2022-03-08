Глава Ингушетии поздравил женщин с праздником

«Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, справедливости, материнской заботы, добра и мира. Ингушская женщина по праву заслуживает особого уважения и почтения. На протяжении многих лет ее мудрость, духовная сила и великое терпение помогало нам преодолевать жизненные трудности и поддерживать непреклонный дух ингушского народа. И сегодня, в это непростое время именно вы несете в наш мир радость, гармонию, воспитываете детей в лучших ингушских традициях, добиваетесь успехов во всех сферах жизнедеятельности», — отметил Калиматов.

По его словам, нередко на плечи матерей, сестер, дочерей ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

«Дорогие наши женщины! Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, за душевную теплоту и терпение! Своей заботой и вниманием, добротой и любовью вы наполняете жизнь родных и близких истинным смыслом и безграничной верой в лучшее», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал женщинам, чтобы сбылись их сокровенные желания и устремления, сохранилось все хорошее, что есть в их жизни, и приумножились мгновения радости.

«В этот замечательный весенний день от всей души желаю вам праздничного настроения, здоровья, семейного счастья и благополучия», — добавил Глава Ингушетии.