8 марта

Глава Ингушетии поздравил женщин с праздником

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил женщин с праздником, отметив, что «8 марта — особенный праздник, символ глубокого уважения, искреннего восхищения и бесконечной любви к нашим женщинам — матерям, женам, сестрам, дочерям, которые делают нашу жизнь ярче, радостнее и добрее».

«Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, справедливости, материнской заботы, добра и мира. Ингушская женщина по праву заслуживает особого уважения и почтения. На протяжении многих лет ее мудрость, духовная сила и великое терпение помогало нам преодолевать жизненные трудности и поддерживать непреклонный дух ингушского народа. И сегодня, в это непростое время именно вы несете в наш мир радость, гармонию, воспитываете детей в лучших ингушских традициях, добиваетесь успехов во всех сферах жизнедеятельности», — отметил Калиматов.

По его словам, нередко на плечи матерей, сестер, дочерей ложатся совсем не женские заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

«Дорогие наши женщины! Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, за душевную теплоту и терпение! Своей заботой и вниманием, добротой и любовью вы наполняете жизнь родных и близких истинным смыслом и безграничной верой в лучшее», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал женщинам, чтобы сбылись их сокровенные желания и устремления, сохранилось все хорошее, что есть в их жизни, и приумножились мгновения радости.

«В этот замечательный весенний день от всей души желаю вам праздничного настроения, здоровья, семейного счастья и благополучия», — добавил Глава Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Премьер-министр Ингушетии поблагодарил женщин за мудрость, выдержку и терпение
Covid-19 за сутки выявлен у 45 жителей Ингушетии
78 лет назад в Казахстан и Киргизию были депортированы балкарцы
Путин: государство будет делать все для поддержки семьи — это наш безусловный приоритет
Ингушские армрестлеры успешно выступили на первенстве России в Орле
В Ингушетии подвели итоги первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок
Дорожные инспекторы Ингушетии навестили матерей погибших сослуживцев
Ингушетия направит очередную партию гумпомощи беженцам из Донбасса
Госавтоинспекторы Ингушетии к 8 марта провели акцию «Цветы для автоледи»
Ингушские полицейские задержали находящегося в федеральном розыске преступника
Правительством утвержден перечень недружественных России стран

Главное

Яндекс.Метрика

 