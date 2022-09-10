Глава Ингушетии поздравил жителей Кабардино-Балкарии со 100-летием государственности

«Поздравляю дорогого коллегу Казбека Кокова и всех жителей Кабардино-Балкарии со знаменательной датой — 100-летием образования государственности. Это важное событие для любого субъекта Российской Федерации. Став самостоятельным государственным образованием в составе великой страны, Кабардино-Балкария получила возможность сохранить свою национальную идентичность и одновременно развиваться в современном русле», — написал в своем Telegram-канале Калиматов.

Он подчеркнул, что Ингушетия и Кабардино-Балкария тесно сотрудничают в сфере торговли, культуры, образования, и выразил надежду, что эти связи будут только укрепляться.

Глава республики пожелал жителям КБР мира и процветания.

Кабардино-Балкарская автономная область появилась в 1922 году. В 1936 году ее преобразовали в АССР. Нынешнее название регион получил в 1992 году.