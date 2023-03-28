Глава Ингушетии поздравил жителей КБР с Днем возрождения балкарского народа

«Ингушей с балкарцами объединяет общая судьба — депортация в Среднюю Азию. В истории наших народов это горькая страница, которая особенно сблизила нас. Но, несмотря на все перенесенные тяготы, балкарский народ смог вернуться на родину и успешно реализовать себя во всех сферах деятельности», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, сегодня Кабардино-Балкария, частью которой являются представители балкарского народа, — это благополучно развивающийся регион. Здесь живут прекрасные, гостеприимные люди.

«Мы искренне радуемся достижениям этой республики и желаем ее жителям и руководству успехов в укреплении экономического, культурного и духовного развития региона. От всей души поздравляю Кабардино-Балкарию с праздником и желаю всем здоровья, благополучия и процветания», — отметил руководитель субъекта.

Напомним, балкарцы были депортированы в Казахстан и Киргизию 8 марта 1944 года. Только через 13 лет, как и другие депортированные народы, они получили возможность вернуться на родину.

День возрождения балкарского народа посвящен возвращению из ссылки и с 1994 года отмечается ежегодно 28 марта.