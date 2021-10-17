Глава Ингушетии поздравил жителей Назрани с юбилеем города

«Желаю всем его жителям доброго здоровья, мира и благополучия, а Назрани — процветания! Пусть развивается и хорошеет наш город, открывая новые страницы своей истории. Пусть будут счастливы все его жители», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, празднование 240-летия Назрани Ингушетии будет проходить сегодня, 17 октября.

Мэр города Урусхан Евлоев рассказал, что жителей и гостей республики ждут различные развлекательные мероприятия: лазерное шоу, выставки картин, фотографий, ковров, различные спортивные турниры, а также угощения блюдами национальной кухни и фестиваль меда.

Во дворце культуры Назрани состоится концерт с участием известных кавказских артистов. Самых юных жителей города и гостей ждет детская концертная и развлекательная программа, бесплатные сладкие угощения и многое другое.

Праздничный день завершится салютом в 20 часов.

Евлоев добавил, что разного рода мероприятия, посвященные празднованию юбилейной даты города, продлятся до конца ноября.