Юбилей

Глава Ингушетии поздравил жителей Назрани с юбилеем города

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Назрань

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей Назрани с 240-летием города.

«Желаю всем его жителям доброго здоровья, мира и благополучия, а Назрани — процветания! Пусть развивается и хорошеет наш город, открывая новые страницы своей истории. Пусть будут счастливы все его жители», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, празднование 240-летия Назрани Ингушетии будет проходить сегодня, 17 октября.

Мэр города Урусхан Евлоев рассказал, что жителей и гостей республики ждут различные развлекательные мероприятия: лазерное шоу, выставки картин, фотографий, ковров, различные спортивные турниры, а также угощения блюдами национальной кухни и фестиваль меда.

Во дворце культуры Назрани состоится концерт с участием известных кавказских артистов. Самых юных жителей города и гостей ждет детская концертная и развлекательная программа, бесплатные сладкие угощения и многое другое.

Праздничный день завершится салютом в 20 часов.

Евлоев добавил, что разного рода мероприятия, посвященные празднованию юбилейной даты города, продлятся до конца ноября.

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