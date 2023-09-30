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Глава Ингушетии поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

Он напомнил, что год назад Президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

«Помощь и поддержка жителей нашей подшефной территории Токмакского района Запорожской области имеет для нас приоритетное значение. Мы помогаем им готовить школы к новому учебному году, восстанавливать жилищные и социальные объекты, оказываем помощь в подготовке к отопительному сезону, отравляем гуманитарную помощь, организовываем спортивную подготовку для ребят, которые сегодня находятся в тяжелых жизненных условиях», —  цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

«Впереди предстоит много совместной работы, но вместе у нас все получится. Желаю всем жителям новых регионов России крепкого здоровья, благополучия, мира и добра», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население Российской Федерации выросло более чем на 8 млн человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тыс. квадратных километров.

12 сентября текущего года Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении 30 сентября новой памятной даты — Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 19 сентября документ одобрила нижняя палата парламента, 25 сентября — Совет Федерации. 28 сентября 2023 года его подписал глава государства.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Был подписан договор о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами», — отметил в своем обращении по этому поводу Президент России Владимир Путин.

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