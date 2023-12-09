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Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем героев Отечества

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей региона с Днем героев Отечества.

«В этот день мы чествуем людей, чей воинский или трудовой подвиг является достойным примером служения Родине. Народ Ингушетии гордится своими героями всех времен, внесшими огромный вклад в защиту Отечества и национальных интересов России, в ее укрепление и развитие. Все они были удостоены государственных наград и званий за храбрость и мужество, за подвиги во имя свободы и процветания нашей Родины», — отметил руководитель субъекта в своем обращении.

По его словам, в настоящее время представители республики показывают пример доблести, мужества и стойкости, выполняя свой служебный долг в зоне специальной военной операции. Подвиги многих из них посмертно отмечены высокими государственными наградами.

«Они продолжатели ратного дела героев Ингушетии, которые с царских времен до наших дней безупречно служат любимой стране. Они настоящие Герои Отечества, мы гордимся ими. В нашей республике всегда были и будут люди, в сердцах которых живет любовь к своей стране, к родной земле и народу, готовность отдать за их счастье и благополучие свои знания и силы, и, при необходимости, саму жизнь», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал жителям республики счастья, здоровья, добра и благополучия, мира и процветания Ингушетии и России.

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Праздник был инициирован депутатами Госдумы в 2007 году

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