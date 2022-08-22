Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем Государственного флага России

«Российский флаг — один из главных символов нашего государства, олицетворяет собой независимую, современную и процветающую страну, отражает ее славную историю, военную мощь и богатую культуру», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, трехцветное полотнище Государственного флага узнаваемо во всех уголках мира, его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость. Под этим флагом наши соотечественники совершали и сегодня продолжают совершать подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.

«Отмечая этот праздник, мы проявляем самые искренние чувства к своей стране: любовь к Родине, гордость за свою великую страну и ее славную историю. Воспитываем нашу молодежь в духе патриотизма, понимания и уважения к государственной символике. Мы также гордимся своей малой Родиной, ее древней историей и культурой, ратными и трудовыми подвигами разных поколений наших соотечественников и современными достижениями», — подчеркнул руководитель республики.

По мнению Главы, сегодня «мы с уверенностью можем сказать, что Ингушетия, которая в этом году отметила свой 30-летний юбилей, является одним из наиболее интенсивно развивающихся и перспективных регионов России. Это новая Ингушетия — сильная, гордая, красивая, гостеприимная, устремленная в будущее».

Калиматов выразил уверенность, что жители Ингушетии и в дальнейшем будут также вносить достойный вклад в развитие российского государства и приумножать богатства нашей Родины, воспитывать достойных граждан страны.

«От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, новых свершений. Мира и процветания Ингушетии и России», — говорится в обращении.