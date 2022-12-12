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Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем Конституции России

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с одним из самых значимых государственных праздников — Днем Конституции Российской Федерации.

«Основной Закон нашей страны, принятый в 1993 году на общероссийском референдуме, на много лет вперед определил будущее России, стал надежной основой для укрепления российской государственности и формирования правового государства, защиты прав и свобод человека и гражданина», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, Конституция России отражает опыт и достижения, накопленные за многие годы истории страны, и определяет стратегию дальнейшего развития государства.

«Сегодня, опираясь на принципы, заложенные в Конституции Российской Федерации, поддерживая инициативы руководства страны, мы вместе работаем на благо Великой России, уверенно следуем по избранному пути. Россия последовательно проводит курс реформ, направленных на повышение благосостояния граждан, процветание правового демократического государства и укрепление авторитета страны в мире», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Мы чтим и храним заложенные в Конституции России принципы и общенациональные ценности, которые помогают нам сегодня идти вперед, эффективно решать задачи социально-экономического развития. Вместе с Россией, реализуя созидательный потенциал Основного закона страны, Республика Ингушетия уверенно идет по пути динамичного развития. От активной гражданской позиции и личной ответственности каждого из нас зависит успех реализации нашей общей цели — развития и процветания республики и страны», — добавил Калиматов.

Он пожелал соотечественникам «крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо Ингушетии и России. Новых достижений в труде, мира и согласия».

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