Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем народного единства

«Наш народ всегда был и будет опорой для нашей страны. Единство, сплоченность, стремление к созиданию — залог дальнейшего развития нашей республики и благополучия ее жителей», — написал в своем Телеграм-канале Калиматов.

Он отметил, что «в Ингушетии живет много людей разных национальностей и все мы едины. Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас».

«От всей души желаю жителям республики и всей нашей многонациональной страны здоровья, счастья, согласия и успехов в достижении поставленных целей. Мира, благополучия и процветания Ингушетии и России», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом от 29 декабря 2004 года.

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.