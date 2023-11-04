Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем народного единства

«В Ингушетии живут, учатся и трудятся замечательные представители многих народов Российской Федерации. Они показывают пример единства, сотрудничества, дружбы и верности своей великой Родине. Жители России отмечают День народного единства во время проведения специальной военной операции, когда, благодаря мужеству и храбрости представителей каждого российского народа, ведется борьба с неонацизмом, обеспечивается безопасное будущее России», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, сегодня жители разных уголков страны через добросовестный труд, воинскую службу, творчество и реализацию личных талантов совместно строят сильную и неделимую страну. Они миллионами созидательных дел обеспечивают ее суверенитет во всех аспектах современной политической жизни.

«Для Ингушетии этот замечательный праздник является символом великого множества плодотворных прочных связей со всеми российскими народами. В каждом регионе страны бережно сохраняют и преумножают традиции настоящего патриотизма. Мы сильны и непобедимы именно благодаря особой мировоззренческой общности всех россиян. За годы многих исторических испытаний это единство многократно окрепло, стало несокрушимой опорой могучего государства», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал всем благополучия и успехов, процветания, новых побед и достижений российскому государству.

Напомним, День народного единства в России начали отмечать с 2005 года по предложению Межрелигиозного совета страны. Инициатива была одобрена Госдумой, и новый праздник получил статус государственного.

Дата Дня народного единства была выбрана не случайно. 4 ноября 1612 года произошло событие, оказавшее серьезное влияние на формировании российского государства. В этот день бойцы народного ополчения, которое возглавляли земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, выдворили польских захватчиков из Москвы.